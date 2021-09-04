İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma"nın da olduğu 7 farklı suçtan aranan F.B. yakalandı.

Emniyet ekipleri, "uyuşturucu" ve "hırsızlık" suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari M.T.'yi de gözaltına aldı.