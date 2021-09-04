Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye’de eğitim yatırımları bilgilendirme toplantısı yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de eğitim yatırımlarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Fakıuşağı Ortaokulundaki toplantıda, kentte 65 okulun iyileştirme, yapım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Kentte 4 yeni okulun daha eğitime açıldığını ifade eden Albak, 2021-2023 yıllı eğitim yatırımlarının 220 milyon lirayı bulduğunu belirtti.
AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya da kentte yatırımların devam ettiğini kaydetti.
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