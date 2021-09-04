Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti, kesimler halinde trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Otoyol Batı Kavşağı mevkisindeki üstyapı onarım, Malatya-Darende yolunun 20-25. kilometrelerindeki yol yapım, Vezirköprü-Havza yolunun 30-36, 38-42 ile 44-45. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Denizli-Antalya yolunun 28-33. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Didim-Milas yolunun 33-39. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 12-13. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Boyalıca-İznik yolunun 7-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılırken, ulaşım alternatif güzergah olarak İznik-Gemlik yolundan gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 15-20. kilometrelerindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Hopa-Borçka yolunun 12. kilometresindeki Cankurtaran Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde yapılan iletişim sistemi montaj çalışması sebebiyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.