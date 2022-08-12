Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 35 kilo 670 gram baz morfin ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Van'ın Başkale ilçesi kırsalında 35 kilo 670 gram baz morfin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, haksız kazanç sağlamak amacıyla "uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanması" faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda, Başkale ilçesi kırsalında arama faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, menfeze gizlenmiş 35 kilo 670 gram baz morfin buldu.
Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Van
Son Haberler
- 17:33
- 17:25
- 17:16
- 17:36
- 17:08
Sıradaki Haber
Malatya’ya 82 yeni okul kazandırılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz