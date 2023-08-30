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Güncel
İHA 30.08.2023 13:25

Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
[Fotograf: İHA]

Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Valilik bahçesindeki Atatürk heykeline çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam etti. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile Garnizon Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi halkın bayramını kutladı.

Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisi ile süren kutlamalar, resmi geçit töreni ile sona erdi.

Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, vali yardımcıları, kaymakam ve belediye başkan vekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, oda başkanları ve askeri erkan katıldı. 

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