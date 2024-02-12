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Güncel
AA 12.02.2024 10:47

Van'da 22 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 22 kilo 211 gram uyuşturucu ele geçirildi, 10 şüpheli yakalandı.

Van'da 22 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 5-11 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 19 kilo 211 gram esrar ve 3 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde nakletmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından işlem yapıldı.

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