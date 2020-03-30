Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da 2 yerleşim yeri karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Başkale ilçesinde bir mahalle ve bir mezra karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle Başkale ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi ve Belliyurt mezrasının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, daha önce Çaldıran ilçesinde Han, Başkale ilçesinde Esenyamaç mahalleleri ile Çatak ilçesine Alacayer Mahallesi'ne bağlı Çemik ve Tellikaya mezralarının karantinaya alındığı anımsatıldı.
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