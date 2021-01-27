Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 14 kilo eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Gürpınar ilçesinde bir otomobilin jantına gizlenmiş 14 kilo 410 gram eroin bulundu, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe girişindeki arama noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada, otomobilin jantına gizlenmiş 14 kilo 410 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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