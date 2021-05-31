Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 11 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van'ın Başkale ilçesinde 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri devam ediyor.
Bu kapsamda, 29 Mayıs'ta Bölekli Mahallesi'nde metruk binada uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, toprağa gömülü çuval içinde 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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