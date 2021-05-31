Yıldırım Mezarlığı'ndaki anma programında, İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer'in Kur'an-ı Kerim okumasının ardından Polat'ın mezarına karanfil bırakıldı.

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda üstün kahramanlıklar gösteren Osman Fazıl Polat'ı rahmetle andıklarını söyledi.

Anma programına Şarkışla Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Taş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz ve Emniyet Müdür Vekili Tugay Keten katıldı.

Şarkışla'da 1921 yılında doğan Osman Fazıl Polat, 1973-1975 yıllarında 28. Tümen Komutanlığı görevinde bulundu. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve bu görev sırasında korgeneral rütbesine terfi eden Polat, 1979'da emekli oldu, 31 Mayıs 1980'de vefat etti.