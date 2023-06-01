Van'a 255 yeni kütüphane kazandırıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, proje kapsamında yenilenen Mevlana Ortaokulu kütüphanesinin açılışına katıldı ve incelemelerde bulundu.

Kente 2 milyon kitap kazandırdıklarını belirten Balcı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 255 kütüphanenin yapıldığını ve bu kütüphanelerin en güzel kitaplarla donatıldığını vurguladı.

Eğitim alanındaki yatırımların devam edeceğini belirten Balcı, daha sonra sınıfları dolaştı, öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.