Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.06.2023 17:34

Van'a 255 yeni kütüphane kazandırıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, "Kitap Van Projesi" kapsamında kente 255 yeni kütüphane kazandırdı.

Van'a 255 yeni kütüphane kazandırıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, proje kapsamında yenilenen Mevlana Ortaokulu kütüphanesinin açılışına katıldı ve incelemelerde bulundu.

Kente 2 milyon kitap kazandırdıklarını belirten Balcı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 255 kütüphanenin yapıldığını ve bu kütüphanelerin en güzel kitaplarla donatıldığını vurguladı.

Eğitim alanındaki yatırımların devam edeceğini belirten Balcı, daha sonra sınıfları dolaştı, öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

ETİKETLER
Van
Sıradaki Haber
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:10
İtalya'dan Kosova ve Sırbistan arasında diyalog çağrısı
19:12
CHP'de tüm MYK üyeleri istifa etti
19:06
ABD ve Guatemala düzensiz göçle mücadelede yeni adımlar
18:35
Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı
18:31
İngiltere'den Moldova'ya 10,5 milyon sterlinlik destek
18:19
Kayseri'de sağanak tarım arazilerini vurdu: 500 dekarlık alanda zarar oluştu
Vaşaktan bozayıya çok sayıda yaban hayvanı uydu vericisiyle takip ediliyor
Vaşaktan bozayıya çok sayıda yaban hayvanı uydu vericisiyle takip ediliyor
FOTO FOKUS
TEM Otoyolunda bir üstgeçitte su borusu patladı
TEM Otoyolunda bir üstgeçitte su borusu patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ