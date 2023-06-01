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Güncel
AA 01.06.2023 17:12

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 4 aracın karıştığı kaza, Ankara istikametinde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Otoyolun Ankara yönü Yeşilyayla mevkisinde Yücel B., Hakan A', Haydar C. ve Serhat A. yönetimindeki 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler Hakan A. ve Haydar C. ile Şuayip P, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Kaza nedeniyle yaklaşık 20 dakika ulaşıma kapanan yolda trafik akışı, tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Yolun trafiğe kapanması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.

Öte yandan, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki başka bir kazaya müdahale eden ekipler de bölgeye geldi.

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Düzce Trafik Kazası
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