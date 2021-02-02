Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "hudut kartalları"nın sınırların güvenliği için yürüttüğü keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri kesintisiz devam ediyor.

Bu kapsamda Van ve Hatay hudut hatlarındaki arama tarama faaliyetlerinde, 15 havalı tüfek, 15 kilo 660 gram esrar, 430 paket sigara ve 7 cep telefonu ele geçirildi.