Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 09:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Van merkezli 3 ilde, haksız kazanç sağlayan şahısların deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalandı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, haksız kazanç sağlayan şahısların deşifresine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde operasyon yapıldı.
Yapılan operasyonda "tefecilik", "yağmaya teşebbüs", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri tespit edilen 7 şüpheli şahıs yakalandı.
Şahısların ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çek, senet, tapu vb. belgeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslar emniyet işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
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