Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, haksız kazanç sağlayan şahısların deşifresine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda "tefecilik", "yağmaya teşebbüs", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri tespit edilen 7 şüpheli şahıs yakalandı.

Şahısların ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çek, senet, tapu vb. belgeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar emniyet işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.