Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşakları 0-5. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-İstanbul istikametlerinde sırasıyla sağ ve sol şeritler kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 30-34. kilometrelerindeki (Büyükeceli ve Yanışlı mevkileri arası) yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sinop-Samsun yolunun 7-11. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerindeki Kuruçay Köprüsü'nde yürütülen çalışma nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 17. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Simav-Uşak yolunun 27. kilometresindeki çalışmalar nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, ulaşım sanayi içinden sürdürülüyor.

İyidere-Rize yolunun 4. kilometresindeki yaya üst geçidinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 23.00-06.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Şırnak-Uludere yolunun 8-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.