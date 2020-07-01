Haber Giriş: Kaynak: AA
Van Gölü’nde batan tekneyi arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.
[Fotoğraf: AA]
Arama çalışmalarının yoğunlaştığı Çarpanak Adası yakınlarında AFAD, UMKE, 112 ve belediye ekipleri hazır bekliyor.
Van Gölü’nde batan tekneyi arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.
Arama çalışmalarının yoğunlaştığı Çarpanak Adası yakınlarında AFAD, UMKE, 112 ve belediye ekipleri hazır bekliyor.
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