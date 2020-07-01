Haber Giriş: Kaynak: AA
Keşmir'de silahlı saldırıda 2 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Hindistan'ın Keşmir'in kuzeyindeki Sopore bölgesinde militanlar, devriye gezen Hint askerlerine saldırması sonucu bir Hint askeri ve bir sivil hayatını kaybetti.
Saldırı gerçekleştiği sırada kucağında 3 yaşındaki torunu ile bölgeden geçmekte olan Bashir Ahmad mermi isabet etmesi sonucu öldü.
Bashir Ahmad, yakınların katılımıyla gerçekleşen cenaze töreninde, kılınan namazın ardından defnedildi.
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