Emniyet Genel Müdürlüğünün terfi ve atama kararlarının ardından İl Emniyet Müdürlüğünce Polis Kampı'nda tören düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, burada yaptığı konuşmada, asayişin, düzenin ve adaletin sağlanması için görev yapan polis teşkilatının terörle mücadeleyi de başarıyla sürdürdüğünü söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Bilmez, ''Terfi alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Diğer arkadaşların da terfi etiği ve bugün terfi eden arkadaşlarımızı da daha üst görevlerde inşallah görürüz. Terfi eden tüm emniyet mensuplarını tebrik ediyorum.'' diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ise personeli tebrik ederek yeni rütbelerinin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından terfi eden personele rütbeleri takıldı.

Programa, Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ile terfi eden personellerin aileleri katıldı.