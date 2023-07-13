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Güncel
AA 13.07.2023 14:57

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde "atlı polisler" göreve başladı

Van Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi Atlı Polis Grup Amirliği bünyesindeki atlı polisler göreve başladı.

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde "atlı polisler" göreve başladı

Kentte huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik faaliyetlerini sürdüren Van Emniyet Müdürlüğü, bu kapsamda Atlı Polis Grup Amirliğini kurdu.

Van Gölü sahil bandı, vatandaşların yoğun bulunduğu park ve bahçeler ile toplantı, gösteri ve yürüyüşlerde görev yapacak atlı polisler, Edremit ilçesindeki sahilde ilk kez devriyeye çıktı.

Atlı Polis Grup Amiri Burak Çilhoroz, atlı polislerin, Van'da vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan Emniyet Teşkilatına dahil olduğunu söyledi.

"Atlı polislerimiz sıklıkla Van Gölü sahillerinde aktif devriye görevi sürdürecek"

Atlı polislerin bundan sonra aktif olarak göreve devam edeceğini belirten Çilhoroz, şunları kaydetti:

"Atlı polislerimizle kanuna uygun olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin düzenini ve güvenliğini sağlamayı hedefliyoruz. Atlı polislerimiz sıklıkla Van Gölü sahillerinde aktif devriye görevi sürdürecek. Şu ana kadar vatandaşlardan çok olumlu geri dönüşler aldık. Devriye sırasında vatandaşlar, özelikle çocuklar fotoğraf çekip atları sevebiliyor. Türk kültür mirasının önemli bir öğesi olan atlarımıza vatandaşlarımızın ilgisi bizi mutlu ediyor. Atlarımızın fiziksel yapılarının avantajından faydalanarak toplumsal olaylarda kitle içinde taşkınlık çıkaran şahısların tespiti amaçlı görev yapmaktayız. Aynı zamanda taşkınlık çıkaran bir kitlenin istediğimiz yönde dağılmasını sağlayabiliyoruz"

Atların toplumsal her türlü olaylara karşı oluşacak ses, sis veya gürültüye karşı eğitimlerden geçtiğini anlatan Çilhoroz, "Amirliğimiz kanuna uygun düzenlenmiş olan her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin düzenini ve güvenliliğini sağlamaktadır" dedi.

Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın da Atlı Polis Grup Amirliğini ziyaret etti, polislere görevlerinde başarı diledi. ​​​​​​​

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