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Güncel
İHA 13.07.2023 13:47

Evlat nöbetindeki aile sayısı 362’ye yükseldi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat direnişine bir aile daha katıldı.

Evlat nöbetindeki aile sayısı 362’ye yükseldi

3 eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 409’uncu gününde kararlılıkla devam ederken, çocuklarını HDD’den isteyen ailelerin sayısı 362’ye yükseldi.

"En son HDP binasına girmiş"

Kardeşi Ahmet için Yalova’dan gelerek evlat nöbetine katılan Ergin Dağdeviren, evli ve 2 çocuk babası Ahmet’in 33 yaşındayken 2015 yılında HDP aracılığıyla kandırılarak kaçırıldığını iddia etti. Kardeşinin en son Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde HDP binasına girdiğini ileri süren Dağdeviren, “Kardeşim için Yalova’ dan geliyorum. Bundan 8 yıl önce 2015 tarihinde Ramazan Bayramı’ndan kardeşim ziyaret için Erzurum’a geliyor ve orada kayboldu. Kardeşim son 3 yılda psikiyatri hastasıydı. Ondan bir yıl önce de kaybolmuştu. Daha sonra Konya’da bulundu, geri getirdik. Psikiyatri servisinde bir aya yakın tedavi gördü. En sonda Hakkari Yüksekova’ya gittiğinin haberini aldık. Orada da sorduğumuz zaman bir otele gittiğini ve en son HDP binasına girdiği bilgisini aldık. Kardeşim 8 yıldır ortalıkta gözükmüyor. Kardeşim hasta bir şekilde HDP tarafından nereye götürüldüyse bilmiyorum. Çünkü en son HDP binasına girmiş. Daha sonra kendisinden hiçbir şekilde haber alamadık” dedi.

‘Teslim ol’ çağrısında bulunarak kardeşine seslenen Dağdeviren, “8 yıldır hasta olan kardeşimiz paravan bir partisi olan örgüt tarafından nereye götürüldüyse bilmiyoruz. Biz HDP’den kardeşimi nereye götürdülerse bize teslim etmesini istiyoruz. Çünkü kardeşim aklı başında olan biri değildi. Benim ricam, kardeşimi götürdüğünüz gibi bırakın. Kardeşimin hastanede olması gerekiyorken, şuan nerede olduğunu bilmiyoruz. Kardeşimin teslim olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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