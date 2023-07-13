Antalya'da bitkin halde bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Kaş Belediyesi Kalkan Limanı sorumlusu Aydın Karaca, Kalkan Mahallesi'nde denizin yüzeyinde hareketsiz bir kaplumbağa görünce durumu yetkililere bildirdi.
Patara Özel Çevre Koruma Bölgesinde çalışmalarını sürdüren Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Projesi ekibi, bölgeye giderek inceleme gerçekleştirdi.
Yaklaşık 45 santimetre boyunda, 12 kiloluk yeşil deniz kaplumbağasını bitkin halde bulan ekipler, hayvanı Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürerek tedaviye aldı.