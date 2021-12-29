Büyükşehir Belediyesi ve Van Su ve Kanalizasyon İdaresinde (VASKİ) görev yapan 918 memurun 2022-2023 yıllarını kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmesi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Bem-Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç tarafından imzalandı.

Belediyenin toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan Bilmez, Sosyal Denge Sözleşmesinin çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

Kente hizmet eden personelin her türlü takdiri hak ettiğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Belediyemiz ve VASKİ'de çalışan, memur ve sözleşmeli personele 2022-2023'te için ödenecek ücretin Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladık. Belediyemizde 581 memur, 221 sözleşmeli personel, VASKİ'de ise 74 memur, 42 sözleşmeli personel çalışmaktadır. Memurlara toplu iş sözleşmesi imzalama yetkisi verildikten sonra, memurların sosyal hakları, ilgili sendika temsilcileriyle kamu arasında sözleşme imzalanmaktadır. Daha önce en fazla toplu iş sözleşmesi ile en yüksek devlet memur göstergesinin yüzde yüze kadar sosyal denge tazminatı verilebiliyordu. Bu yıl yapılan toplu sözleşmelerde bu yüzde 120'ye kadar çıkarıldı. Biz de çalışanlarımıza yüzde 120 limitinden, sosyal denge tazminatı ödenmesine karar verdik. Hem belediyemiz hem de çalışanlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Arkadaşlarımızın her türlü ücreti, takdiri hak ettiklerine inanıyoruz."

Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sevinç ise "Memlekete hizmet bağlamında Sayın Valimiz, Genel Sekreterimiz, VASKİ Genel Müdürümüz, bu dönem Van'ı ilmek ilmek dokuyarak, cadde ve sokakları yeni bir görünüme kavuşturdular. Bir Vanlı olarak bundan gurur duyuyorum. İlimize yeni bir dizayn, yeni bir düzen getirdiler. Çalışanlarımıza en yüksek oranda zam verildi. Çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum."

Törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın ve ilgili daire başkanları katıldı.