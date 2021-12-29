Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan denetimlerde 30 litre sahte içki, kaçak 100 kilogram kıyılmış tütün ile 110 paket sigara yakalandı.

Denetimi yapılan ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmayan işletme sahiplerinden Hidayet Tekneli, yılbaşı öncesi yapılan denetimler nedeniyle polis ekiplerine teşekkür ederek, "Medyadan duyduğumuz kadarıyla sahte içkiden ölenlerin sayısı 64'e yükseldi. Hem vergi kaçakçılığı açısından hem de ülkemizin vergisinin kaybolmaması açısından böyle denetimlerin yapılması hoşumuza gidiyor. Çünkü biz gerçek anlamda vergi ödeyen esnaflarız, sahte iş yapmıyoruz, her şeyimiz devlete bağlı, kaçak içkiye karşıyız." dedi.

Denetimlerin yılbaşına kadar devam edeceği öğrenildi.