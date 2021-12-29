Trabzon’daki Avrasya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde eğitim gören öğrenciler düzenlenen teknik gezi ile yapımında son aşamaya gelinen Rize-Artvin Havalimanını ziyaret ettiler.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğr. Gör. Abdullah Bostancı gerçekleşen teknik gezi ile ilgili olarak “Bölgemizde öğrencilerimizle uygulamaları yerinde gözlemleyeceğimiz en önemli yer yapımında son aşamaya gelmiş olan Rize-Artvin Havalimanıdır. Yeni yapılan havaalanının gemi kullanılarak alt yapısının nasıl yapıldığı, kullanılan blokların özellikleri ve pist kaplaması hakkında bilgileri Jeoloji mühendisi Arif Berber’den alan öğrenciler teorik bilgilerini imalatta görmüş oldular. Rize-Artvin Havalimanı, Türkiye ve Avrupa'nın Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından ikinci deniz üzerine dolgu havalimanı olacak. Bu özelliği ile öğrencilerimizin en çok merak ettiği alanların başındaydı. Bu önemli yatırımı yerinde görmek hepimizi heyecanlandırdı. Öğrencilerimizin aldıkları eğitimi sahada nasıl uygulandığını görmeleri çok önemli” dedi.