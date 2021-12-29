Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 06:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ağrı Belediyesi eksi 27 derecede çalışmalarını sürdürüyor
[Fotoğraf: İHA]
Ağrı Belediyesi eksi 27 derecede vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor.
Ağrı Belediyesi eksi 27 derecede vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Ağrı Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, eksi 27 derece sıcaklıkta su problemi yaşayan vatandaşların yardımına koşuyor.
Kanalizasyon sorunları ve donma gibi problemler için mahalle mahalle gezen ekipler mağduriyet yaşanmaması için mücadele ediyor.
Etiketler: Ağrı Hava Durumu Kar Yağışı Buzlanma
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