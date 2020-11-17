Batman Valisi Hulusi Şahin, şehrin koronavirüs tablosunun iyi bir noktada olduğunu belirterek, tedbirlere uyulmaması halinde durumun kötüye gidebileceğini söyledi.

Şahin, yapımı tamamlanan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Hastanenin gelecek ayın başında hizmete açılacağını dile getirerek, "Burayı mevcut Bölge Devlet Hastanesi ile birleştirecek teklifimiz Sağlık Bakanlığı tarafından olumlu karşılandı. Açılışı çok yakın bir sürede gerçekleşecek." diye konuştu.

Batman’ın koronavirüs tablosunun iyi bir durumda olduğunu aktaran Vali Şahin, en ufak bir gevşekliğin tabloyu değiştireceğini vurguladı.

Tedbirlere uymanın hastalıkla mücadele büyük önem taşıdığını kaydeden Şahin, şunları kaydetti:

"Eğer tedbirlerde bir gevşeklik, tedbirlerde umursamazlık yaparsak yine biz de kötü duruma gelebiliriz. Biz ilk günkü kararlılıkla sağlık ordusu olarak bu savaşı veriyoruz. Bu hususta vatandaşlarımızdan talebimiz bize yardımcı olmaları. Bu yardımcı olmaları da ne olur, kendi kişisel temizliklerine, maske ve mesafe kurallarına uymayla olur. Bunları gerçekleştirirsek Batman bu iyi günlerine devam eder. Kışa çok rahat bir şekilde girer. Batman diğer şehirlere oranla iyi bir durumda.”