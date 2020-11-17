Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir ve Kabadüz belediyeleri işbirliğinde kentin önemli çekim merkezi olan 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na bisiklet yolu yapım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yapılan çalışmalarla kent içerisindeki bisiklet yolu ağını genişleten Büyükşehir Belediyesinin, Bisiklet Yolu Projesi'ni bu kez de Çambaşı Yaylası'nda gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, "İnsanların hareketliliğini artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yaylada yapılan proje, 5 kilometrelik güzergahta uygulanıyor. İki etapta hayata geçirilecek olan projenin ilk etabında ise sona yaklaşıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, dört mevsim yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilen Çambaşı Yaylası'nı günden güne daha çekici hale getirdiklerini vurguladı.

Güler, birçok yatırımı hayata geçirdikleri yaylada bu defa da Bisiklet Yolu Projesi'ni gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu proje 5 kilometrelik bir güzergahta uygulanıyor. Ekiplerimiz şu anda 3 kilometrelik kısımda çalışmaları bitirdi. Dört mevsim yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilen yaylamız bundan böyle daha çok rağbet görecek. Şehrimizde yaygınlaştırdığımız bu proje sağlıklı yaşamı da teşvik ediyor. Proje tamamlandığında Çambaşı Yaylası, hem turizm açısından hem de vatandaşlarımızın sosyal aktivitesi bakımından oldukça önemli bir mekan olacak."