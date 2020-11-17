Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Bulvarı ile Geyras Mahallesi arasında kalan şehrin ana güzergahında başlatılan çalışmaların tamamlandığını belirterek, yenilenen yüzüyle hizmet vermeye devam eden Gaziosmanpaşa Bulvarı'nın hayırlı olmasını diledi.

Gaziosmanpaşa Bulvarı'nın en son Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından 1996 yılında asfaltlandığını anlatan Eroğlu, "24 yıldır kullanılan bulvarımız yıpranmış ve deforme olmuştu. Aynı zamanda altyapıya da zarar veriyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun 4 ay önce şehrimizi ziyaretleri sırasında bulvarımızın asfaltının yapılması konusunda talebimizi sunduk. Hamdolsun, 6 kilometre uzunluğundaki bulvarımızı asfalt kaplamasını tamamladık. Bugün itibarıyla da şerit çizgileri çekildi." dedi.

Eroğlu, yaklaşık 5 milyon lira maliyetle tamamlanan çalışma dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, Vali Ozan Balcı'ya, AK Parti Tokat milletvekillerine, belediye ve Karayolları ekipleri ile emeği geçenlere teşekkür etti.