Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale’de kaçak avlanan 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de izinsiz avlandıkları öne sürülen 5 kişi yakalandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, izinsiz avlanan 5 kişiyi yakaladı.
Kaçak avcılar hakkında Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı, takozsuz 3 otomatik tüfeğe mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu, bir tüfek de jandarmaya gönderilmek üzere muhafaza altına alındı.
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