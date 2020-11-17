Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, izinsiz avlanan 5 kişiyi yakaladı.

Kaçak avcılar hakkında Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı, takozsuz 3 otomatik tüfeğe mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu, bir tüfek de jandarmaya gönderilmek üzere muhafaza altına alındı.