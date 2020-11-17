Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Saklı cennet" Şenpazar sonbaharın renkleri
[Fotoğraf: AA]
"Saklı cennet" olarak adlandırılan ilçenin çevresindeki ormanlık alan sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründü.
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesi doğal güzelliği ile görenleri adeta büyülüyor.
"Saklı cennet" olarak adlandırılan ilçenin çevresindeki ormanlık alan sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründü.
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