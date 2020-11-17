Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tire Salı Pazarı'nda Kovid-19 tedbirleri denetimi
[Fotoğraf: AA]
Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Salı Pazarı'nda Kovid-19 tedbirleri denetimi yaptı.
Pazar yerinde gruplar halinde devriye gezen ekipler, vatandaşları sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyardı.
Ekipler, maskesi olmayan ve pazar yerinde sigara içen vatandaşlara ceza uyguladı.
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