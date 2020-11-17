Aydın'da alınan bligiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde farklı tarihlerde meydana gelen ev ve iş yeri hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti.

Şüpheliler M.E. ve S.M, ikametlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adresteki aramalarda 4 bin 500 avro, 100 dolar ve 2 bin lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.