Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü B.I, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.