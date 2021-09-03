Masatlı ve eşi, 1992 yılında Batman'da şehit olan astsubay Yılmaz Zengin'in eşi Hatice Zengin'i ziyaret etti.

Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade eden Vali Masatlı, şehide Allah'tan rahmet diledi.

Masatlı, "Bizler devlet ve millet olarak şehitlerimizin bize emaneti olan değerli ailelerine minnet borçluyuz. Her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Üstümüze düşen ne varsa yapmak boynumuzun borcudur. Kapımız her zaman sizlere açıktır." dedi.

Lise öğrencisi iki çocuğu ile birlikte yaşayan Samiye Akbulut’u ziyaret eden Vali Masatlı ve eşi, daha sonra 90 yaşındaki Fatma Şentürk’ü ziyaret ederek hayır duasını aldı.

Ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Masatlı, devletin öksüz, yetim, engelli, yaşlı ve hasta bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara imza attığını, yapılan çalışmaların büyük bir hassasiyetle takip edildiğini kaydetti.