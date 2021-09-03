Sinop'ta şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde 40 evin yıkıldığı Babaçay köyünde, 15 kişi sel sularına kapıldı.

Henüz bulunamayan 6 kişiyi arama çalışmalarına Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince devam ediliyor.

Ekipler afetin 22'nci gününde de Babaçay havzasında arama çalışması yaptı.

Arama çalışmalarında kadavra dedektör köpeği "Melon" da kullanılıyor.