Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Akhisar ilçesinde Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas OSB Müteşebbis Heyet Toplantısına katılarak, Şehit Serdar Denizer İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Karadeniz, başkanlığında yapıldı.

Toplantıda Denetim Kurulu 2021 Yılı 4. Ara Dönem Raporu ve 2021 yılı raporu, Enerji Nakil Hattı konusu ve diğer gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantı dilek ve temenniler ile sona erdi.

Şehit Serdar Denizer İmam Hatip Ortaokulu ziyareti Vali Yaşar Karadeniz, Akhisar Şehit Serdar Denizer İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Okul Müdürü, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan Vali Yaşar Karadeniz, okulda örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi, yoğunlaştırılmış yabancı dil projesi ve eTwinning proje sınıflarını da gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Projede öğrencilerin hazırlamış olduğu standı gezerek öğretmen ve öğrencilerden projelerine ilişkin bilgi alan Vali Karadeniz, proje için bir öğrenci olarak eTwinning Kalite Etiketi ödülü verilen öğrencilere belgelerini verdi.

Daha sonra okul içinde oluşturulmaya başlanan kütüphaneyi gezen Vali Karadeniz, okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın büyürken onların hayatına dokunan öğretmenlerimiz ile geleceklerinin şekillendiğini ifade eden Vali Karadeniz, hazırlamış oldukları projelerden dolayı öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.