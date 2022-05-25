Tellioğlu Mahallesi Kutlubeyyazıcılar köyünde, saat 15.30 sıralarında, Nurettin Telli'ye ait 2 katlı evin yanındaki ahırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, eve de sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve orman işletme ekipleri, adrese gelerek yangına müdahale etti.

Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Yangında 2 katlı ev ve ahır, kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki 11 büyükbaş ve 2 küçükbaş da öldü.

Yanan hayvanları ve evi için gözyaşı döken Nurettin Telli'yi yakınları sakinleştirdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



