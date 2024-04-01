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Güncel
İHA 01.04.2024 17:29

Vali Aygöl kaymakamlarla iftar yaptı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kaymakamlar ile iftarda buluşarak yürütülen projeleri değerlendirdi.

Vali Aygöl kaymakamlarla iftar yaptı
[Fotograf: İHA]

Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, kaymakam ve eşleri ile birlikte iftar yemeği programında bir araya geldi.

Bilecik ve ilçelerin değerlendirmesi yapılarak, yürütülen projeler, tamamlanan ve açılacak olan projeler hakkında görüşmeler sağlandı.

Bilecik’in değerli toprakları için halkın yararına ve bu topraklara yakışacak projeleri icra ettiğini vurgulayan Aygöl, ''Bugün burada hem Bilecik hem de ilçelerimizin değerlendirmesini yapmış bulunmaktayız. Yeni projelerimiz ile birlikte devam edeceğiz''dedi.

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