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Güncel
AA 06.03.2024 11:22

Vali Aydoğdu, maden ocağında toprak altında kalan işçilerin aileleriyle görüştü

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçilerin ailelerine ziyarette bulundu.

Vali Aydoğdu, maden ocağında toprak altında kalan işçilerin aileleriyle görüştü

Erzincan Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Hamza Aydoğdu, kayıp işçilerin ailelerini ziyaret etti.

"Birbirimize destek vererek bugünleri aşacağız"

Ailelere alanda yürütülen çalışmalardaki son durum hakkında bilgi veren Aydoğdu, "Sahadaki çalışmalar aralıksız sürüyor. Öncelikli amacımız en kısa süre içerisinde işçilerimize ulaşmak. Birbirimize destek vererek bugünleri aşacağız." ifadelerini kullandı.

Vali Aydoğdu, gün içinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile toprak kaymasının yaşandığı bölgedeki çalışmaları takip etti. Aydoğdu, alanda bulunan ailelerle de görüşerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Olayın yaşandığı 13 Şubat'tan bu yana bölgede bulunan Aydoğdu, ayrıca çalışmalarda gelinen son durum hakkında yetkililerle toplantı yapıp bilgi aldı.

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