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Güncel
AA 06.03.2024 11:17

Sakarya'da tabancayla etrafa ateş açan şüpheli polis ekiplerince yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tabancayla etrafa rastgele ateş açan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sakarya'da tabancayla etrafa ateş açan şüpheli polis ekiplerince yakalandı

Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi'nde bir binanın çatısına çıkan T.T, elindeki tabancayla etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince şüpheliye "teslim ol" çağrısı yapıldı, cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Yaklaşık 4 saat binanın çatısında kalan zanlı T.T, polis ekiplerince çatıdan indirilerek gözaltına alındı.

Şüpheli T.T, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan T.T, daha önce de benzer suçlardan gözaltına alınmıştı.

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