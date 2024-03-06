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Güncel
AA 06.03.2024 11:04

Bilecik'te okullara destek için kitap mezatı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Kaymakamlığın düzenlediği okullara destek mezatında 200 bin lira toplandı.

Bilecik'te okullara destek için kitap mezatı
[Fotograf: AA]

Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi salonunda Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün katılımı ile okullara kütüphane yapımı için kitap mezatı yapıldı.

Mezat sonunda 126 bin lira toplandı. Bilecik Valisi Aygöl, bu tutarın üzerine 74 bin lira Valilik namına ilave ederek rakamı 200 bin liraya çıkardı.

Vali Aygöl, "Yapılacak en anlamlı yatırımlar geleceğimiz olan çocuklarımız ve okullarımız içindir" diyerek mezatı destekleyenlere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Bilecik'te okullara destek için kitap mezatı

Bilecik Valisi mezatın ardından ilçede yeni inşaatı biterek eğitime açılan okulda hayırsever iş adamı Sedat Meşe tarafından yaptırılan akıl oyunları sınıfının açılışını yaptı. Öğrencilerle oyun oynayan Vali Aygöl, iş adamına teşekkür ederek plaket takdim etti.

Mezata İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve iş adamları katıldı.

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