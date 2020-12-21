Milli Eğitim Bakanlığından uzaktan eğitim ile ilgili açıklama geldi. Uzaktan eğitim ne kadar sürecek? Yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek? Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada "İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek." denildi.

Böylece okulların ilk dönem sonuna kadar yüzyüze eğitime geçmeyeceği belli oldu. Okullar 22 Ocak Cuma gününe kadar yüzyüze eğitime geçmeyecek.

Sınav yapılacak mı?

Bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.

Ortaokullar ve liselerde bir sınav yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar halinde gerçekleştirilecek.

Ara tatil ne zaman? İkinci dönem ne zaman başlıyor?

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.