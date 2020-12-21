20 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 20 Aralık koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 316 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 20 Aralık koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 20 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 153 bin 892 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 20 bin 316. Bugünkü hasta sayısı 4 bin 546 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 21 bin 218.
Son 24 saatte 246 hasta vefat etti, 20 bin 316 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 22 milyon 439 bin 527, toplam vaka sayısı 2 milyon 024 bin 601, toplam vefat sayısı 18 bin 097, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 347, hastalarda zatüre oranı %2.9, toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 800 bin 286 oldu.
Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 20, 2020
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