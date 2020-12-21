Sağlık Bakanlığı 20 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 153 bin 892 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 20 bin 316. Bugünkü hasta sayısı 4 bin 546 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 21 bin 218.

Son 24 saatte 246 hasta vefat etti, 20 bin 316 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 22 milyon 439 bin 527, toplam vaka sayısı 2 milyon 024 bin 601, toplam vefat sayısı 18 bin 097, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 347, hastalarda zatüre oranı %2.9, toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 800 bin 286 oldu.