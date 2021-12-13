Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucu ticareti sanığına 15 yıl hapis cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira ceza verildi.
13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ö.A. ile avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince ikametinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.
Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak Ö.A.'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık Ö.A. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ile 30 bin lira ceza verildi.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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