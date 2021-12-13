Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hamsi festivalinde 5 ton balık tüketildi
[Fotoğraf: AA ]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ikincisi düzenlenen Hamsi Festivali'nde 5 ton balık dağıtıldı.
Düzce'nin Akçakoca Belediyesince Çuhallı Çarşısı'nda gerçekleştirilen festivale, çevre il ve ilçelerden yaklaşık 100 bin kişi katıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etkinlikte dağıtılan 5 ton hamsi, 400 metre uzunluğundaki ızgaralarda pişirilerek katılımcılara ikram edildi.
Düzce Belediyesi mehter takımı ile folklor ekibi de festivalde gösteri sundu.
[Fotoğraf: AA]
"Beklentimizin üzerinde bir kalabalık var"
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, salgın sürecinde vatandaşların bunaldığını, bu nedenle festivalin ikincisini düzenlemeye karar verdiklerini belirterek, "İnsanlarımız coşkulu ve yüzleri gülüyor. Bu da bizi memnun ediyor. 40 bin kişinin katılacağı bir festival olacağını düşünürken, şu anda beklentimizin üzerinde bir kalabalık var" dedi.
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