Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı zanlılarının bulunduğu 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde 1'i kurusıkı, 5'i ruhsatsız 6 tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, silahlara ait 108 fişek, 13 pompalı tüfek kartuşu, 392 uyuşturucu hap ve döner bıçağı ele geçirildi.
Ekipler 10 zanlıyı gözaltına aldı.
Etiketler: Mersin Silah Kaçakçılığı
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