Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 10:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bolu'da 2 uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu
[Fotoğraf: Arşiv]
Bolu'da polisin düzenlediği 2 farklı uyuşturucu operasyonunda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda durdurduğu bir araçta arama yaptı. Araçta, narkotik köpeği "Sezar" ile yapılan aramada, aracın değişik yerlerine saklanmış çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.
Araçta bulunan 24 yaşındaki Nevroz K. ve 25 yaşındaki Ömer B. gözaltına alındı.
Polisin kent merkezinde düzenlediği operasyonda ise 34 yaşındaki Kaan E.’nin üzerinde uyuşturucu madde bulundu.
Her iki operasyonda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Etiketler: Bolu Narkotik Uyuşturucu
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