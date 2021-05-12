Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 11:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uyurgezer olduğu iddia edilen genç kız 3. kattan düştü
[Fotoğraf: İHA]
Bolu’da uyurgezer olduğu iddia edilen 18 yaşındaki genç kız, apartmanın 3’üncü katından beton zemine düştü. Hayati tehlikesi bulunmayan genç, tedavi altına alındı.
Olay, Sağlık Mahallesi 1451 Sokakta meydana geldi. 5 katlı apartmanın 3’üncü katında ailesiyle birlikte yaşayan ve uyurgezer olduğu iddia edilen genç kız odasının açık olan penceresinden aşağı düştü.
Genç kız apartmanın otomatik garaj kapısının motor kısmına çarptıktan sonra beton zemine çakılarak yaralandı.
Genç kızı yerde hareketsiz gören komşuları durumu ailesine bildirdi. Kızlarının odasına giden aile odanın boş olduğunu görerek aşağı indi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen genç kız tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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