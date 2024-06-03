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Güncel
AA 03.06.2024 21:13

Üsküp’te "Ustadan çırağa" mücevher üretimi eğitim programı başladı

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te "Ustadan çırağa" Anadolu taş işlemeciliği ve mücevher üretimi eğitim programı başladı.

Üsküp’te "Ustadan çırağa" mücevher üretimi eğitim programı başladı

Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen eğitim programının açılışına ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, eğitmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, programın Anadolu’nun kadim kültürünün vazgeçilmez unsurlarından olan taş işlemeciliği alanında Kuzey Makedonya’nın dört bir yanından gelen katılımcılara önemli beceriler kazandırmayı amaçladığını söyledi.

Değerli taşlar ve mücevherler dünyasının sadece mesleki bir uğraş olmadığını, aynı zamanda bir Anadolu mirası ve geleneği olduğunu belirten Ulusoy, "Atalarımız ham taşları nadide mücevher parçalarına dönüştürme sanatında ustalaşmış, maharetini bu taşlara nakşetmiş ve bilgi ve becerisini usta çırak ilişkisi içinde genç dimağlara aktarmıştır. Bu program kadim zanaatımızı muhafaza etme ve yeni nesillere aktarmanın da ötesinde gençlerimiz için parlak bir gelecek sağlayabilmeyi de amaçlamaktadır." diye konuştu.

Üsküp’te "Ustadan çırağa" mücevher üretimi eğitim programı başladı

Ulusoy, kursa katılanların programda tecrübe ederek sahip oldukları bu "altın bileziklerle" geleceklerini başka ülkede aramak yerine Kuzey Makedonya’da kurabileceklerini ve bu ülkenin ekonomisine katma değer sağlayabileceklerini vurgulayarak, yüksek ekonomik bedeli olan programın ücretsiz olarak sunulmasında katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Arif Konak da enstitü olarak bu değerlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için dün olduğu gibi bugün de tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Enstitünün çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Konak, diğer çalışmalarının yanı sıra meslek edindirecek birçok eğitimlerinin bulunduğunu aktardı.

Üsküp’te "Ustadan çırağa" mücevher üretimi eğitim programı başladı

Üsküp’te çok önemli bir eğitim faaliyetine başlayacaklarına işaret eden Konak, "Enstitümüz koordinesinde 'Ustadan çırağa' Anadolu taş işlemeciliği ve mücevher üretimi eğitim programı adı altında olan bu eğitimlerimize katılan öğrencilerimiz, kursiyerlerimiz kurs sonunda kollarında altın bir bilezik ile bu kurstan çıkmış olacaklar ve çıraktan ustaya dönüşeceklerdir." dedi.

Yaklaşık iki hafta sürecek eğitim programının açılışında eğitimciler proje hakkında bilgi verdi.

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Kuzey Makedonya Yunus Emre Enstitüsü
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