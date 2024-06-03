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Güncel
AA 03.06.2024 17:41

Nevşehir'de yardım derneğinden malzeme ve bağış paralarını çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de yardım derneğinden ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan malzemeler ile kurban için bağışlanan paraları çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Nevşehir'de yardım derneğinden malzeme ve bağış paralarını çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Cansuyu Derneğinin Nevşehir Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Volkan Sokak'taki binasına gelen görevliler, kapı ve pencerelerin kırılarak içeri girildiğini, çeşitli malzemelerle kurban bağış paralarının çalındığını görünce polise başvurdu.

Nevşehir'de yardım derneğinden malzeme ve bağış paralarını çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

2 kişi yakalandı

Binaya gelen Nevşehir polis ekipleri, aynı sokaktaki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini belirledikleri E.Y. ve S.A'yı gözaltına alındı.

Güvenlik kamerası kaydında şüphelilerin binanın dış duvarından içeri girip valizlerle ayrıldıkları görülüyor.

Derneğin Nevşehir İl Temsilcisi Mustafa Yılmaz, failleri kınayarak, "Eşya, gıda kolisi, öğrencilere dağıttığımız valizler, bağış kumbaralarını koyduğumuz yere girip yağmalamışlar. Kapı ve camları kırıp dökmüşler, içeriye de zarar vermişler. Yaklaşık 500 bin liralık kayıp var. İhtiyaç sahiplerine dağıtılan malzemeler ile Afrika için toplanan kurban paraları alınmış." diye konuştu.

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